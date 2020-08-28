Обновлённый кинотеатр «Апельсин» в Тарко-Сале откроется после снятия ограничений Фото: puradm.ru

На протяжении пяти месяцев из-за ограничений в связи с распространением коронавируса жители Тарко-Сале были лишены возможности смотреть новинки кинематографа вне дома. В учреждении приостановили работу кинотеатра, боулинга, танцпола и кафе. Даже административная часть была вынуждена перейти на дистанционную работу.

Специалисты районного молодёжного центра «Апельсин» решили не терять время, ведь появилась долгожданная возможность обновить кинозал.

- Появилось новое оборудование – пассивное 3D. Теперь у нас новый экран с серебряным напылением. Картинка на нём более четкая и яркая. Также мы заменили все очки 3D на более лёгкие и удобные, - сообщил ведущий специалист по работе с молодежью РМЦ Иван Черданцев.

В кинотеатре стало намного красивее, появились новые, удобные кресла и детские очки. Он вернётся к работе, как только в округе снимут ограничительные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией.