В Салехарде завершен ремонт Объездной улицы в рамках нацпроекта Фото: yanao.ru

Благодаря нацпроекту улица Объездная в Салехарде получила вторую жизнь. Автомобильное движение уже запущено, но непосредственно приемка объекта, инструментальный контроль будут проведены в ближайшее время. Несмотря на сложный период, подрядчики смогли завершить роботы в срок.

- Изначально в этом году планировалось отремонтировать более шести километров автодорог, но к осени мы выходим на показатель почти в 10 километров. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и окружного департамента транспорта, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Общая протяженность отремонтированного участка более 2,3 км. За два месяца подрядчик провел серьезные. Отремонтировали довольно изношенный участок, местами были видны плиты, то есть основание, поэтому каждые 25 метров делали керны. Из-за интенсивного движения укладку асфальтобетона проводили в основном ночью, днем - работы по монтажу бордюров и тротуаров, чтобы не доставлять проблем автомобилистам.

За каждым этапом работ наблюдали общественные организации - представители Общественной палаты ЯНАО и Общероссийского народного фронта.

- Сегодня мы видим здесь отличный асфальт, который, на мой взгляд, отвечает всем нормам и требованиям современной автодороги, - отметил член Общественной палаты ЯНАО и сопредседатель Общероссийского народного фронта Евгений Кириллов.

Всего в окружной столице в этом году ремонт затронет около 10 км улично-дорожной сети города, из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более 4 км.