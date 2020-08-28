В Лабытнанги проверят систему оповещения Фото: lbt.yanao.ru

В Лабытнанги сегодня, 28 августа, взвоют сирены. Горожан предупреждают о сигнале и просят не пугаться. Как пояснили в администрации Лабытнанги, в 13-00 проведут проверку системы оповещения населения муниципального образования с включением электрических сирен.

Это не повод для паники - звучание электрических сирен означает сигнал ГО «Внимание всем!».

- В этот момент каждый гражданин обязан немедленно прослушать по телевидению сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Лабытнанги о сложившейся обстановке и правилам поведения населения, - сообщает мэрия.