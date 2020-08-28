Погода на Ямале 28 августа: +19 градусов при южном ветре Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, малооблачно, дождь – во второй половине дня, ветер южный 6 м/с.

В Ноябрьске + 19 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, в основном солнечно, осадки не ожидаются, ветер западный 1 м/с.

В Надыме +20 градусов, ясная утренняя погода после обеда сменится на дождливую, ветер южный 4 м/с.

В Губкинском +19 градусов, переменная облачность, вечером пойдет дождь, ветер юго-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, в основном солнечно и без осадков, ветер западный 2 м/с.

В Муравленко +19 градусов, днем – дождь, гроза, ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, после обеда прогнозируется дождь, ветер южный 5 м/с.