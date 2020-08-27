Глава Салехарда оценил обновленную школу №2 Фото: salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский и главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин посетили обновленную школу №2. Они оценили современное оборудование и готовность начать учебный год. 1 сентября школа №2 распахнёт свои двери для 1 472 учеников. При этом для 172 детей прозвучит первый звонок.

В образовательный процесс внедрены современные технологии, сообщили в администрации ямальской столицы. За лето здесь обновили сети тепло- и водоснабжения. Сейчас идёт благоустройство территории.

- Мы посмотрели интерактивный комплекс в актовом зале. И очень радует, что такое оборудование стало неотъемлемой частью образовательного процесса, – рассказал Алексей Титовский.

Отметим, что в рамках реновации школ из окружного бюджета были выделены средства на приобретение LED-экрана. Обучение с применением экрана будет осуществляться для всех учеников школы, в урочное и внеурочное время, на занятиях по дополнительному образованию.

За лето в школе проведён частичный косметический ремонт учебных помещений и коридоров, оформлен Центр «Точка роста». Приобретены 4 интерактивных стола для начальной школы, спортивные тренажёры для старших школьников, 5 интерактивных систем, 33 компьютера.

В образовательном учреждении будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Чтобы избежать скопления детей, будут задействованы 8 входных групп, на каждом пункте будет производиться термометрия, обработка рук.

- Ведётся активная работа по дезинфекции в образовательных учреждениях. В столовой предстоит немного переставить мебель, чтобы соблюсти социальную дистанцию между учениками, – отметил главный Федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.