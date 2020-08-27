В Новом Уренгое появится еще пять теплых остановок Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое установят пять новых обогреваемых остановочных павильонов. Средства на их закупку и монтаж предусмотрены в бюджете города. Вопрос о появлении теплых остановок задавали новоуренгойцы в комментариях у главы региона Дмитрия Артюхова во время прямой трансляции встречи с жителями города.

Три остановки специалисты департамента городского хозяйства разместят непосредственно в Новом Уренгое, еще по одной – в районах Коротчаево и Лимбяяха. Теплые павильоны установят до конца года.

Как сообщили в администрации города, обогреваемые павильоны появятся на ул. Мира – конечная остановка со стороны мкр. Сoветский), на ул. Дружбы Народов (oстановка «Поликлиника» со стороны мкр. Советский), на пр. Ленинградский (остановка ГДК «Октябрь» со стороны площади). В Лимбяяхе – на остановке «Поликлиника», в Кoротчаево – на конечной остановке в районе администрации.