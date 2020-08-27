В Салехарде задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске Фото: pixabay.com

В Салехарде задержали жителя Оренбургской области, который находился в федеральном розыске.

Сотрудники ППС на маршруте патрулирования заметили мужчину, который был пьян. Полицейские установили личность нетрезвого задержанного и выяснили, что он находится в федеральном розыске.

Оказалось, что в начале 2020 года 40-летний мужчина был осужден в Оренбургской области за совершение кражи с незаконным проникновение в помещение. С февраля 2020 он уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Сотрудники салехардской полиции сообщили о местонахождении задержанного УФСИН России по Оренбургской области, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.