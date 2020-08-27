В Новом Уренгое появится новая лыжная база Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое в северной части города появится нoвая лыжная база. Уже разработано техническое задание на проектирование объекта. Осенью планируется заключить контракт с проектировщиками.

Как сообщили в администрации города, специалисты закладывают около года на проектирование и год-два – на строительство базы.

Под лыжную базу выделен земельный участок, где будет обустроен стадион с лыжероллерной трассой. Там подрастающее поколение сможет регулярно тренироваться, оттачивать свое мастерство и идти к новым победам!

Здесь же появится административно-бытовой корпус, здание проката лыжного инвентаря, гаражи для снегоходной техники и ратрака, парковки для автотранспорта.

Строители обустроят лыжерoллерную трассу с oсвещением протяженностью 3,3 км, лыжный стадион, дорожки для занятий «северной ходьбой» протяженностью 2,5-3 км.