На Ямале судят мужчину за убийство брата, пытавшегося разнять драку Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе перед судом предстанет местный житель. В пьяной драке он убил брата и ранил ножом сожителя сестры.

Разборка, которая завершилась кровопролитием, произошла в ночь на 7 июня 2020 года в селе Яр-Сале. Женщина, возмущенная тем, что ее сожитель вернулся домой пьяным, попросила двух братьев прийти к ней.

Родственники оказались в таком же состоянии. Между гостями и хозяином возник конфликт. В ходе ссоры один из пришедших избил сожителя сестры и ножом поранил его в области шеи.

Второй брат предпринял попытку разнять дерущихся мужчин и попал под горячую руку. Разъярённый защитник сестры нанес ему удар ножом в область живота. Раненный мужчина скончался на месте происшествия. Сожителю удалось сбежать из квартиры.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.