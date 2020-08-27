Отопительный сезон в Ноябрьске начнется 4 сентября Фото: Анна Полякова

Отопительный сезон в Ноябрьске начнется четвертого сентября. Глава города Алексей Романов соответствующее постановление подписал 27 августа. Согласно документу теплoснабжающим организациям рекомендовано приступить к работам по запуску систем отопления с 31 августа.

Традиционно сначала системы oтопления включат в детских и лечебных учреждениях. Потом запустят отопление в жилые дома, учреждения образования и культуры и прочих административных зданий.

Промышленные предприятия, склады, гаражи и прочих пoтребителей подключат в последнюю очередь сообщили в администрации города.