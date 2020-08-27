Администрацию Лабытнанги обязали построить забор вокруг приюта для животных Фото: pixabay.com

Суд обязал администрацию Лабытнанги устранить нарушения закона об ответственном обращении с животными.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что действующий в городе приют для бездомных животных не имеет ограждения. Отсутствие забора может повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, а также ставит под угрозу безопасность горожан, пояснили в региональном ведомстве.

Градoначальнице внесли представление об устранении выявленных нарушений, которое оставлено без удовлетворения.

После этого прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении на органы местного самоуправления обязанности огородить территорию приюта надлежащим образом. Исполнение судебного решения будет контролировать городская прокуратура.