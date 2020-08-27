Пропавшего в Салехарде пенсионера нашли в аэропорту Фото: salekhard.org

В Салехарде больше суток скали пенсионера, страдающего провалами памяти. 68-летнего мужчину потеряли 25 августа. Родственники забили тревогу, когда пожилой салехардец с болезнью Альцгеймера утром вышел из дома и не вернулся.

В ориентировке сообщалось, что мужчина 1952 г.р. примерно в 08.40 часов вышел из д. 74 по ул. Зои Космодемьянской.

Только вечером 26 августа местонахождение мужчины было установлено. В 20.50 его заметили в аэропорту ямальской столицы. Сотрудники службы безопасности воздушной гавани сообщили в полицию. Гражданин чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается., пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.