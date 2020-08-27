Мнимый сотрудник банка украл у новоуренгойки 160 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» после случая с горожанкой. 43-летняя женщина обратилась в полицию 26 августа 2020 года с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, украл у нее 160 тысяч рублей.

Выяснилось, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств, лжесотрудник банка завладел конфиденциальными данными ее банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. После этого с ее карты и списалась крупная сумма.

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.