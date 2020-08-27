Мобильный интернет стал быстрее на улицах городов Ямала Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата, на Ямале самое большое число интернет-пользователей на 100 человек среди субъектов страны. В глобальной сети присутствует 94% жителей. Мобильные аппетиты северян также растут, и они скачивают из интернета все больше информации. Только в июле трафик ямальцев увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в пресс-службе МегаФона.

Для того чтобы самые активные интернет-пользователи могли с комфортом выходить во всемирную паутину, нужно постоянно запускать новые и модернизировать уже установленные базовые станции. Знакомим вас с главными улучшениями мобильной связи МегаФона в городах округа.

В Ноябрьске скорость передачи данных стала выше на улицах Мира, Холмогорская, Ленина, Советская и в 8 микрорайоне. В Салехарде оборудование было модернизировано на улицах Матросова, Республика, Мира, Губкина. Жители Нового-Уренгоя смогут еще быстрее загружать интернет-страницы в районе улиц Захаренкова, Мира, Таежная, Арктическая, Интернациональная. В Губкинском – на Магистральной, Таежной, Школьной и других.

В целом с начала года емкость сети была расширена более чем на 50 базовых станций региона.

«Модернизация сети в ЯНАО не самая простая задача из-за больших расстояний и сложных климатических условий. Сотрудники компании каждый день работают над тем, чтобы как можно больше было закрыто «белых пятен». Увеличение емкости сети позволяет сохранять привычно комфортную скорость передачи данных при росте нагрузки на сеть. Средние значения сегодня достигают 30 Мбит/с», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Возможности 4G также расширены в Тарко-Сале, Надыме, Тазовском и дачном поселке «Дружба» в Муравленко, где связь и высокоскоростной интернет теперь доступны для владельцев более чем 1000 садовых участков.

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Анастасия Шевченко

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