Ямальца, незаконно получавшего пособие по безработице, обвинили в мошенничестве Фото: pixabay.com

В Пуровском районе на местного жителя завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчину могут оштрафовать на крупную сумму за незаконное получение пособия по безработице.

Выяснилось, 46-летний пуровчанин при трудоустройстве не уведомил об этом центр занятости населения и продолжал получать пособие. Оказалось, что он присвоил лишних 3 тысячи рублей.

Полиция уточняет, что в случае получения пособия по безработице обманным путем материалы передаются в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По закону его могут наказать штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного его дохода за период до одного года. Мужчину могут отправить на исправительные, обязательные либо принудительные работы, или арестовать на срок до четырех месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.