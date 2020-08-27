На Ямале стартует сезон заготовок оленины Фото: yanao.ru

В первых числах сентября на Ямале начинается убойная кампания. По традиции первым заготовку оленины начинает мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском районе. За месяц предприятие планирует принять от общин, фермерских хозяйств и оленеводов-частников на убой около 2,5 тысяч голов оленей.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в конце октября-начале ноября в округе начнется основной этап убойной кампании, который продлится до конца года.

Напомним, по поручению губернатора, с этого года на Ямале реализуется новый механизм господдержки отрасли. Заготовительные предприятия округа готовы принимать оленей по новым расценкам, более чем в два раза.

Теперь все оленеводческие хозяйства, вне зависимости от формы собственности, будут получать по 450 рублей за килограмм мяса оленя первой категории. Субсидии позволили ряду организаций заранее заключить договоры поставки и предоставить по ним авансы оленеводческим хозяйствам, которые планируют сдавать животных на убой.

Региональный департамент АПК уже направил заготовителям авансы. Субсидии получили восемь из одиннадцати организаций – все, кто заявились на авансирование. До получателей в общей сложности, согласно их заявкам, доведено почти 250 млн рублей. Это 37% от объема господдержки на заготовку мяса оленя, предусмотренной на этот год.

- Окружное финансирование запланировано с расчетом, что не менее 80% сданного на убой мяса должно быть первой категории, а оленеводы смогли получить максимальную выручку от реализации оленей на убойные комплексы, - прокомментировал заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.