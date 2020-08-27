Губернатор Ямала встретился с жителями Надыма Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Надымский район, ставший заключительным муниципалитетом большой поездки по округу. Глава региона работал в районе два дня, посетил не только Надым, но и поселки Пангоды и Правохеттинский.

В завершении поездки он встретился с жителями Надымского района. Прямую двухчасовую трансляцию на странице губернатора в Instagram смотрели более 650 человек. Губернатор ответил на более 20 вопросов про расселение аварийного фонда, качество строительства жилых домов, поддержку коренных жителей, приобретение медтехники. Дмитрий Артюхов сообщил, что осенью в больницу поступит новый компьютерный томограф.

В этом году в районе приводят в порядок 15 общественных территорий и 41 двор. Сразу несколько вопросов касались благоустройства, в частности продолжения строительства городской набережной. Губернатор, оценив место, предложил превратить его в центр притяжения для горожан.

- Жители сами должны решить, как именно благоустроить парк, а мы со стороны округа это поддержим. То же самое с другими объектами – надымчанам выбирать, какие территории необходимы, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В финале встречи губернатор вручил награды за вклад в развитие района и помощь в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, в рамках честного маршрута, который подсказывали губернатору жители региона, Артюхов осмотрел дорогу на 8-ом проезде. На ее состояние жаловались подписчики в социальных сетях. Дорога, по которой многие надымчане ездят на работу, требует ремонта. Глава региона поручил в следующем году его провести.

Вместе с жительницей Надыма Марией Коробовой губернатор посмотрел Дом природы. Его территорию планируется объединить с центральным парком и создать здесь современную зону отдыха для детей и родителей.