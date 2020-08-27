В Надыме судят водителя за ДТП, в котором погибли три человека Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме ждет суда мужчина, которого обвиняют смертельном ДТП. В состоянии алкогольного опьянения он нарушил правила дорожного движения. Произошедшая авария унесла жизнь трех человек.

Жуткое ДТП случилось в ночь на 18 января 2020 года на 985 км автодороги «Сургут – Салехард». Двое полицейских на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали административно задержанного гражданина. Навстречу служебному автомобилю вылетела «Мазда», в которой находились двое мужчин и женщина. Произошло лобовое столкновение.

Фото: ГУ МЧС ЯНАО

В результате в отечественной машине сотрудники полиции и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров иномарки с травмами были госпитализированы.

37-летний водитель «Мазды», ранее неоднократно судимый, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен права управления транспортными средствами за пьяное вождение. В ходе предварительного следствия его заключили под стражу.

Теперь его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, сообщает СУ СКР по ЯНАО.