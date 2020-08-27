Глава Ямала вручил ключи от квартир надымским медикам Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Надыме вручил 18-ти медикам ключи от новых квартир в доме, расположенном в микрорайоне Олимпийский. Часть из работников здравоохранения переезжают по программе для специалистов первичного звена. Они получили служебные квартиры, которые через 10 лет работы смогут оформить в собственность.

Глава региона пояснил, что по решению Президента в стране запущена серьезная программа поддержки медиков первичного звена – тех, кто ближе всего к человеку, и к кому обращаются в первую очередь.

- С большим удовольствием вручаю вам ключи и желаю в новых квартирах тепла и семейного благополучия, - сказал губернатор.

К 2024 году 750 семей в районе улучшат жилищные условия. В этом году 114 семей переедут из аварийного жилья. В поселке Пангоды до конца года сдадут два новых дома для переселения из старого фонда. В общей сложности здесь будет более 140 квартир. Губернатор поручил провести качественное благоустройство на придомовой территории.

К слову, Надымский район стал заключительным муниципалитетом большой поездки губернатора по округу.