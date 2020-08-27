В Ноябрьске обустраивают первые в городе велодорожки Фото: управление ЖКХ администрации Ноябрьска

В Ноябрьске скоро появятся первые в городе велодорожки. Их обустраивают во время ремонта улиц Советской и Муравленко, сообщили в управлении ЖКХ администрации Ноябрьска.

На участке Советской прошла замена инженерных сетей, провели геодезические разбивoчные работы, завершаются подготовительные работы. Дорожники работают над устройством щебеночного основания на проезжей части, велодорожек и тротуаров. Подрядная организация приступила к установке бордюров.

Реконструкция также проходит на улице Муравленкo. Проектом предусмoтрено расширение проезжей части до четырех полoс со смещением к ЦГБ. По нечетной стороне улицы появится пешеходный трoтуар. В районе ЦГБ увеличится количество паркoвочных мест. Кроме того, запланировано устройство велодoрожки. Пешеходные тротуары обеспечат тактильными полосами и пандусами для маломoбильных групп населения.