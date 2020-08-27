Жителям поселка Пельвож раздали около двух тысяч масок Фото: salekhard.org

Отдалённый посёлок Пельвож посетили специалист департамента соцзащиты населения Салехарда, представитель Пенсионного фонда и сотрудник департамента агропромышленного комплекса ЯНАО. Малоимущим жителям посёлка выдали средства индивидуальной защиты (маски) – около двух тысяч штук.

Также специалисты провели консультации по вопросам назначения социальных пособий, страховых пенсий, выдачи квот для осуществления рыболовства. Все необходимые меры безопасности были соблюдены. Как пояснили в мэрии, сотрудники администрации Салехарда и других ведомств регулярно выезжают в этот поселок.