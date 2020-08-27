Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жителям поселка Пельвож раздали около двух тысяч масок

Сотрудники администрации Салехарда также провели консультации по вопросам назначения социальных пособий
Анна ПоляковаАннаПолякова
КомментироватьОставить комментарий
Жителям поселка Пельвож раздали около двух тысяч масок Фото: salekhard.org

Жителям поселка Пельвож раздали около двух тысяч масок Фото: salekhard.org

Отдалённый посёлок Пельвож посетили специалист департамента соцзащиты населения Салехарда, представитель Пенсионного фонда и сотрудник департамента агропромышленного комплекса ЯНАО. Малоимущим жителям посёлка выдали средства индивидуальной защиты (маски) – около двух тысяч штук.

Также специалисты провели консультации по вопросам назначения социальных пособий, страховых пенсий, выдачи квот для осуществления рыболовства. Все необходимые меры безопасности были соблюдены. Как пояснили в мэрии, сотрудники администрации Салехарда и других ведомств регулярно выезжают в этот поселок.