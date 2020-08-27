Погода на Ямале 27 августа: местами пройдут дожди Фото: pixabay.com

В четверг, 27 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, облачно, кратковременный временами - дождь, ветер южный 2 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, в основном солнечно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Надыме +19 градусов, малооблачно, дождь – во второй половине дня, ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северо-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, облачно и дождливо, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер южный 3 м/с.