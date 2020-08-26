Жительнице Муравленко грозит лишение свободы за фиктивную прописку Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации граждан. Злоумышленницей оказалась местная жительница. «Гостеприимная» дама незаконно прописала у себя в квартире четверых россиян.

В июле 2020 года участковый уполномоченный полиции во время проведения проверки квартир установил, что женщина из корыстных побуждений оформила фиктивную регистрацию четырем гражданам РФ по месту пребывания в квартире, однако предоставить им данное помещение для проживания она не собиралась.

На северянку завели уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, пояснили в УМВД России по ЯНАО.