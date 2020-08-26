В Новом Уренгое ждут суда организаторы салона интим-услуг Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое будут судить трех женщин за организацию занятия проституцией. Салон интим-услуг прикрыли в декабре 2019, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Ранее не судимые уроженки Челябинской области и Республики Башкортостан 1979, 1987 и 1995 годов рождения с июля по декабрь 2019 года в арендуемом помещении организовали интимные услуги, которые оказывали девушки в возрасте от 22 до 40 лет.

В момент задержания в помещении "работали" администратор салона и 4 девушки, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера.

При обыске в помещении массажного салона полицейские изъяли денежные средства, банковские карты, телефоны и другие предметы, подтверждающие организацию незаконной деятельности.

Уголовное дело по статье УК РФ «Организация занятия проституцией» расследовано и направлено в суд. Наказанием за преступление может стать лишение свободы на срок до 5 лет.