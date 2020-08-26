Выплаты за классное руководство учителя Ямала начнут получать с 1 сентября Фото: Ольга Крыльцова

Педагоги Ямала будут получать выплаты за классное руководство. Надбавку в размере пяти тысяч рублей платить учителям начнут с 1 сентября. Получать ежемесячную федеральную выплату с началом нового учебного года будет 3401 педагог.

- Для ямальских учителей сумма будет умножена на районный и северный коэффициенты, установленные для нашего региона на федеральном уровне. Надбавка положена абсолютно всем классным руководителям, независимо от количества детей в классе, - пояснил начальник отдела программно-целевого планирования и финансирования департамента образования ЯНАО Светлана Галкина.

Напомним, такая инициатива была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию.

В региональном департаменте образования подчеркнули, что с введением выплаты будут также сохранены и ранее установленные региональные доплаты.

В ведoмстве действует «гoрячая линия» по вопросам выплат денежного вознаграждения за классное руководство. Все интересующие вoпросы можно задать по телефoну: 8 (34922) 3-33-04.