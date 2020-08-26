На Ямале стартовал сбор школьников из тундры Фото: Равиля Сафарбекова yanao.ru

На Ямале стартовалв кампания по сбору и доставке школьников из тундры в школы-интернаты. К началу учебного года около четырех тысяч ребят из числа коренных малочисленных народов Севера сядут за парты. Сбор продлится до 9 сентября.

Ребят примут 24 школы-интерната, расположенные в городе Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах.

Как рассказала замдиректора департамента образования ЯНАО Яна Весова, сбор ребят происходит в основном бортами вертолетов. Пилотам в поиске стойбищ семей оленеводов оказывают помощь проводники, знающие места проживания и маршруты каслания.

Первыми к кампании по сбору детей подключился Тазовский район. Из тундры будет доставлено около тысячи детей.

При транспортировке школьников соблюдаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ребятам проводят термометрию, обработку рук антисептиком, обеспечивают их масками.

Во всех школах-интернатах перед встречей ребят проведены генеральные уборки. Постоянно будет проводиться регулярная дезинфекция всех помещений. По утрам ребятам и сотрудникам бесконтактно будут измерять температуру, обязательный внешний осмотр и дезинфекция рук. Педагогов и работников пищеблока обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как и в общеобразовательных школах, в интернатах ребята будут заниматься в закрепленном за ними кабинете. Для классов составлено индивидуальное расписание уроков и график питания. Для разделения потоков учащихся организованы дополнительные входы.