Мошенник украл у жительницы Муравленко деньги, обещая спасти сбережения Фото: pixabay.com

Полицейские Муравленко ищут мошенников, выманивших у женщины 140 тысяч рублей. Аферист, позвонивший горожанке, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты производятся несанкционированные попытки снятия денежных средств.

Он пообещал спасти сбережения и произвести отмену данных операций. Аферист убедил женщину назвать номер карты и коды безопасности, поступающие на мобильный телефон. Северянка, поверив ему, назвала всю информацию. После этого с ее банковского счета и "ушли" деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямалo-Ненецкому автономному округу.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков не запрашивают по телефону кoнфиденциальные данные банковских карт, а также не дают указания по переводу денег на другие лицевые счета в случае возникновения угрозы.