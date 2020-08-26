Волонтеры «Зелёной Арктики» очистили поселок Сёяха от хлама Фото: yanao.ru

Волонтёры-экологи «Зелёной Арктики» очистили 3 га земли в посёлке Сёяха Ямальского. В рамках первой на Ямале экосоциологической экспедиции «Полярная Земля» добровольцы собрали 144 кубометра мусора, 65 тонн металлолома и провели с местными жителями общественную работу в сфере сохранения экологии.

На субботник вышли около 100 селян, которые впоследствии принимали активное участие во всех мероприятиях экспедиции. За весь период «зелёные» организовали для всех желающих порядка 10 лекций. Молодые учёные-экологи рассказывали об изменении климата, опасности сокращения и способах сохранения биоразнообразия, альтернативной энергетике, деятельности экологических общественных организаций.

Кроме того, волонтёры провели опрос о проблемах посёлка. Одно из предложений было реализовано уже в период экспедиции. Всего за два дня «зелёные» вместе с местными ребятами организовали досуговое место для молодёжи, создав из старых ненужных поддонов стол и лавки на берегу реки. Это стало примером того, как легко и быстро из ненужных конструкций можно «благоустроить» место в посёлке.

- Экспедицию с уверенностью можно назвать успешной. Нами были выполнены поставленные задачи. Очень помогали местные жители, которые пропитались нашей идей, - отмечает председатель МОЭО «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

На основании проделанной работы теперь разрабатываются предложения по комплексному экосоциологическому развитию в посёлке Сёяха. Мероприятия будут реализованы в 2021 году.

Напомним, в отряд из 50 добровольцев вошли волонтёры «Зелёной Арктики» и экологи, социологи, педагоги, урбанисты и дизайнеры из 10 регионов страны.