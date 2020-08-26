Рейтинг эффективных депутатов Заксобрания ЯНАО возглавили члены «Единой России» Фото: zsyanao.ru

Фонд «Региональная политика» составил рейтинг эффективности депутатов Законодательного Собрания Ямала. Эксперты выяснили, что работа 90% депутатов «Единой России» была оценена как высоко- или среднеэффективная. Топ-3 по эффективности заняли Виктор Казарин, Сергей Ямкин, Олег Арно, сообщили в Фонде.

Такая тенденция, считает глава НОЦ «Политическая регионалистика» Геннадий Косов, отражает отсутствие оппозиционного внимания на Ямале. В связи с этим местные функционеры качественно и энергично выполняют свою работу.

Директор Фонда «Региональная политика» отмечает, что все тройка депутатов-лидеров показали особенную личную эффективность в умении настраивать работу окружного парламента. Также они проявили себя в противостоянии вызовам коронавирусной пандемии.

Одновременно аналитики заметили, что представители оппозиции в парламенте не отметились заметными инициативами. Тем не менее, они все же показали хорошую активность в социальный сетях. По объему сообщений и заинтересованности аудитории лидирующие места занимают депутаты от ЛДПР и КПРФ, передает Муксун.fm.