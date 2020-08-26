На Ямале студенты колледжей 1 сентября начнут учиться в очном режиме

В департаменте образования рассказали об обучении студентов колледжей Ямала Фото: yanao.ru

На Ямале в учреждениях среднего профессионального образования 1 сентября обучение начнется в традиционном очном режиме в две смены. Образовательный процесс будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в департаменте образования ЯНАО.

В зданиях организуют несколько входов, с обязательной термометрией и обработкой рук. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции закуплены. Обрабатывать бактерицидными лампами каждую аудиторию, где проходят занятия, будут по расписанию.

Группы будут заниматься по индивидуальному расписанию в закрепленных за ними кабинетах. Начало занятий у групп будет в разное время. За временем будет следить преподаватель.

- Это позволит минимизировать контакты в коридорах, - уверен директор Новоуренгойского многопрофильного колледжа Алексей Шелякин.

Пандемия заставила пересмотреть подходы к заселению ребят в общежития колледжей на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Приоритет льготным категориям студентов.

В общежитие ЯМК сообщили, что в первую очередь поселят детей-сирот, ребят с особенностями здоровья, студентов из отдаленных поселков и из числа КМНС. Далее по приоритетности – первокурсники и будущие выпускники. Только после этого - все остальные ребята.

- Постараемся не допустить, чтобы приезжие ребята остались без жилья, - рассказал директор Ямальского многопрофильного колледжа Игорь Трисорука.

В ближайшем будущем запланировано строительство нового здания общежития Ямальского многопрофильного колледжа на 460 мест.