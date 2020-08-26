В новом учебном году на Ямале откроются 398 образовательных организаций Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале 398 образовательных организаций прошли проверку требований пожарной безопасности.

Кроме того, для обеспечения безопасности детей и обслуживающего персонала в школах сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО провели комплекс мероприятий по их подготовке к началу нового учебного года с учетом мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Данные проверки образовательных учреждений проводились в соответствии с Планом проведения основных мероприятий профилактической операции «Школа», которая продлится в округе до 30 сентября.

Запланированы также противопожарные инструктажи с руководителями и персоналом образовательных организаций, тематические уроки с учащимися, беседы на противопожарную тематику с детьми. Спасатели выступят на родительских собраниях, а также проведут практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.