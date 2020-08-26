В Тарко-Сале судят мужчин за групповое изнасилование

В Тарко-Сале судят двоих мужчин за изнасилование собутыльницы Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел ночью 3 июля 2020 года. В полицию поступило сообщение от бдительной местной жительницы о том, что двое мужчин силой затащили сопротивляющуюся женщину в расселенный дом. Приехавшие по адресу сотрудники полиции увидели, что женщину насилуют.

Выяснилось, что до происшествия женщина распивала спиртные напитки в компании с малознакомыми мужчинами. Изрядно выпив, мужчины предложили ей интимную связь. На что дама ответила отказом. Тогда собутыльники затащили жертву в пустой дом и изнасиловали.

Обоих обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором Пуровского района обвинительным заключением направлено в суд.