На Ямале возник пожар в Красноселькупском лесничестве Фото: 89.mchs.gov.ru

На территории Ямала снова горит лес. Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, с 20 августа в регионе не регистрировались природные пожары.

Сегодня, 26 августа, действует один природный пожар в Красноселькупском лесничестве на площади 9,1 га. Возгорание локализовано. На тушении задействованы 11 человек из «Ямалспаса».

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 115 очагов природных пожаров на общей площади 2 371,84 гектаров, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.