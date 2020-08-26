В Новом Уренгое судят водителя, протащившего под колесами сбитого ребенка Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое ждет суда мужчина, наехавший на автомобиле на пятилетнего ребенка во дворе микрорайона Тундровый.

Днем 27 февраля 2020 20-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 211440 во время поворота направо наехал на мальчика, который играл во дворе.

Он не заметил ребенка из-за горы, образовавшейся в результате складирования снега, которая лишала его возможности контролировать видимость проезжей части двора в направлении движения. Мальчик скатился с горы и лежал на проезжей части. Мужчина не убедился в безопасности маневра и наехал на него.

Фото: скрин видео группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», видео происшествия попало в соцсети. На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, когда на него едет автомобиль. Машина протащила ребенка под колесами несколько метров и удалилась с места ДТП.

В результате с травмами малыш был доставлен в больницу. Телесные повреждения, причиненные ребенку в результате дорожно-транспортного происшествия, оцениваются в комплексе как причинившие тяжкий вред здоровью.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.