На Ямале сняли с поезда сбежавшего пациента с COVID-19 Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале с поезда сняли пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Инцидент произошел 25 августа в Ноябрьске.

Во время проведения термометрии у одного из пассажиров поезда выявили повышенную температуру. Сотрудники линейной полиции вызвали скорую помощь на железнодорожную станцию.

Оказалось, что мужчина – новоуренгойский пациент. Он знал о своем диагнозе, который был подтвержден лабораторно, тем не менее, собирался уехать, подвергая риску заражения окружающих. Медики забрали пациента в СПИД-центр, передает «Ноябрьск 24».

В региональном оперштабе сообщили, что за побег COVID-пациенту грозит административная ответственность в виде штрафа.