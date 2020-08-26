В Приуральском районе мужчину подозревают в убийстве пасынка Фото: sledcom.ru

На Ямале возбудили уголовное дело об убийстве, в совершении которого подозревают отчима погибшего мужчины.

Сообщение о безвестном исчезновении жителя Приуральского района поступило в правоохранительные органы 22 августа 2020 года. Родственник предположили, что мужчина вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 км от села Аксарка, собираясь на попутном катере добраться до дома. Более на связь не выходил.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в избушке мать без вести пропавшего мужчины и ее сожителя. Отчим признался, что в ночь с 17 на 18 августа между ним и его пасынком во время пьянки произошел конфликт. Не сдержавшись, мужчина схватил нож и ранил сына сожительницы 7 раз. Утром, видя, что пасынок скончался, закопал тело погибшего недалеко от избушки, чтобы скрыть следы преступления.

Фото: sledcom.ru

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании к подозреваемому меры пресечения, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.