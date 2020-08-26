В Салехарде ограничено движение по двум улицам

В Салехарде ограничено движение по улицам района комбинат Фото: salekhard.org

В Салехарде движение по двум центральным улицам района комбинат ограничено в связи с проведением дорожных работ. На улице Б. Кнунянца рабочие укладывают водоотводные лотки, обустраивают тротуар, устанавливают бордюрный камень. Работы ведутся параллельно от телецентра в сторону центра города. После их завершения подрядная организация приступит к замене дорожного полотна.

Когда обустройство лотков и тротуара завершат, подрядчик приступит к этим работам на ул. Чапаева. Работы должны выполнить до конца этого года. На ул. Маяковского движение автотранспорта перекрыто полностью. Здесь АО «Салехардэнерго» ведёт строительство водоотводного коллектора вдоль дороги. Параллельно подрядчик обустраивает дорожный переход труб тепло- и водоснабжения. После завершения работ планируется проведение ремонта автомобильной дороги, сообщили в администрации ямальской столицы.