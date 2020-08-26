Ханымейский храм отремонтируют до конца сентября Фото: puradm.ru

В ханымейском храме впервые за последние десять лет проводят масштабный ремонт. Весь объём работ специалистам необходимо выполнить за два месяца и завершить уже к концу сентября, сообщили в администрации Пуровского района.

Храм в честь Рождества Христова в Ханымее начали возводить в 2003 году. Построенное без единого гвоздя деревянное здание стало не только центром притяжения для верующих, но и украшением посёлка. Сейчас рабочие снимают остатки старого покрытия, чтобы потом обработать стены новым составом. Занимаются этим специалисты из Самары с опытом работы с деревянными зданиями.

Раньше при боковом ветре колокольню захлёстывало дождём. Герметизация помещения колокольни проблему не решала.

- Решили остеклить колокольню с благословения управляющего владыки Салехардского и Новоуренгойского Николая, - поделился настоятель храма в честь Рождества Христова иерей Андрей.