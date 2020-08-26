Глава Ямала в Надыме вручил ключи от автомобиля многодетной семье

Глава Ямала вручил ключи от автомобиля многодетной семье Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил Надым в ходе большой поездки по муниципалитетам. Он встретился с многодетной семьей Гавриленко, награжденной орденом «Родительская слава». Оксана и Геннадий в барке 24 года, у них 8 детей. Глава региона вручил им ключи от нового автомобиля Хендай H-1.

- Ваша семья образцовая для Ямала. Конечно, вам нужен хороший автомобиль, чтобы вы могли с комфортом все вместе ездить. Спасибо за то, что воспитываете здесь детей, - сказал губернатор.

Фото: yanao.ru

Старшие дочери работают в Надымской центральной районной больнице. Средние дети учатся в колледжах и школе. У каждого хорошие достижения в учебе. Дети из семьи Гавриленко – призеры региональной олимпиады школьников, лауреаты и победители различных общероссийских и окружных конкурсов как технической, так и творческой направленности. Самым младшим сыновьям 5 и 3 года.

Отец большого семейства признался, что их ячейка общества с удовольствием пользуется мерами поддержки многодетных семей. Большое подспорье – авиабилеты по 2,5 тысячи рублей. Гавриленко летали на отдых в Крым.