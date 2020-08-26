Теплоходные рейсы в Панаевск приостановлены из-за обмеления реки

Теплоходные рейсы в Панаевск приостановили из-за обмеления реки Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Водный транспорт временно перестал заходить в село Панаевск. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, эта временная меря принята в связи в связи с малыми глубинами. При изменении ситуации рейс возобновится.

Одновременно, сообщили в ведомстве, для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения между Салехардом и Панаевском возможно выполнение рейсов воздушным транспортом. Взрослый билет по этому маршруту стоит 4 080 рублей; детский — 2 040 рублей.

Дополнительные рейсы по маршруту «Салехард — Панаевск — Салехард» будут выполняться при условии обеспечения пассажирской загрузки не менее 50% на круговой рейс. Сведения о пассажирской загрузке формируются на основании списков, представляемых муниципальным образованием Ямальский район в адрес ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО». Запись на рейс производится до 10:00 дня, предшествующего дню вылета.