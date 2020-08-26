В Ноябрьске возобновляют бесплатный проезд школьников Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске школьники вновь будут ездить бесплатно на общественном транспорте. Как сообщили в управлении ЖКХ администрации Ноябрьска, такое право учащихся возобновится с 1 сентября.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, школьникам необходимо обратиться в свое учебное учреждение за «Картой школьника». Карты выданы в полном объеме всем школам Ноябрьска.

Напомним, ввести бесплатный проезд для школьников предложили сами горожане. В конце 2019 года глава города Алексей Романов в своем итоговом Instagram-эфире пообещал, что бесплатный проезд станет возможным с 2020. Расходы, которые понесет МУП «Пассажирские перевозки», возместит местный бюджет.