Погода на Ямале 26 августа: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.com

В среду, 26 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, облачно, кратковременный дождь пройдет вечером, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске + 14 градусов, пасмурно, дождь ожидается ближе к ночи, ветер северный 2 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, облачно, временами - дождь, ветер северный 4 м/с.

В Надыме +18 градусов, малооблачно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 1 м/с.

В Губкинском +18 градусов, малооблачно, дождь прогнозируется ближе к вечеру, ветер северо-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, облачно, дождь, ветер северный 4 м/с.

В Муравленко +17 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 3 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь - вечером, ветер юго-западный 4 м/с.