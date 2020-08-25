Ямальцы смогут проголосовать по месту нахождения Фото: salekhard.org

На Ямале 11, 12 и 13 сентября пройдут выборы депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Северяне, которые будут находиться не по месту регистрации, но в пределах автономного округа, могут подать заявление о голосовании по месту нахождения. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр, в любую территориальную избирательную комиссию или онлайн через единый портал Госуслуг с 29 июля по 8 сентября включительно. На своём избирательном участке такое заявление можно будет подать со 2 по 8 сентября.

Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков, в столице Ямала на сегодняшний день подано 101 заявление.

Салехардцы, которые будут находиться 13 сентября в Москве, смогут проголосовать на любом цифровом участке в городе. Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в Москве. Напомним, досрочное голосование будет проходить с 11 по 12 сентября. Единый день голосования – 13 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.