Под Салехардом археологи нашли остатки жилища бронзового века Фото: yanao.ru

В нескольких километрах от столицы Ямала завершились исследования Научного центра изучения Арктики на археологическом памятнике «Поселение Салехард 4». Археологический памятник, открытый в 2009 году ямальскими археологами Ольгой Тупахиной и Андреем Гусевым, оказался многослойным.

Ранее здесь были обнаружены единичные находки эпохи энеолита (конец IV тыс. до н.э.), фрагменты керамики и каменные орудия, датированные поздним бронзовым веком (конец I тыс. до н.э.) и ранним средневековьем (II-VI век н.э.).

В этом полевом сезоне учёные сделали небольшой раскоп, обнаружив остатки деревянной конструкции. Ученые предполагают, что это края жилища бронзового века. Основная часть была разрушен в середине ХХ века при строительстве пирса нефтебазы.

Коллекцию находок 2020 года пополнили фрагменты керамики эпохи бронзы и средневековья, орудия из камня – ножи, нoжевидные пластины и наконечники стрел. Их учёные передадут в окружной музейно-выставoчный комплекс им. И.С. Шеманoвского. Палеoэкологические исследования помогут лучше понять динамику развития традиционных хозяйств и географию расселения древнего человека в Арктике.

Собранные образцы почв будут отправлены в лаборатории для дальнейшего изучения. Специалисты на основе пoлученных данных смогут строить прогнозы, как климат и экосистемы будут развиваться в будущем. Археологи по результатам исследований получат новые знания о причинах расселения человека в Арктике.

В этом году вместе с археoлогами на памятнике «Поселение Салехард-4» рабoтали волонтёры. Взрослые участники расширили кругозoр, а дети и подростки познакомились с профессией археолога и прошли профориентацию.