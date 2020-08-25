Народные контролёры проверили магазины Салехарда Фото: salekhard.org

В Салехарде народные контролеры проверили магазины, на которые поступили жалобы покупателей, сообщает администрация ямальской столицы.

Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат городской думы Роман Арефьев с рабочей группой проверили три продовольственных магазина на наличие просроченной продукции. В адрес общественников поступило обращение от жителя города, который обратил внимание на то, что в магазине «Совхозный» продают товары с истекшим сроком годности по сниженным ценам.

- После нашей проверки стало понятно, что жалоба на магазин была справедливой. Мы обнаружили немало просроченных продуктов, которые сразу были убраны с прилавков, - говорит Роман Арефьев.

Народные контролеры предположили, что такой хитрый ход в магазине используют с расчётом на студентов Ямальского многопрофильного колледжа, расположенного рядом с магазином. Студенты редко проверяют срок годности, а вот цена на продукты является для них очень значительным фактором.

- Чтобы данная ситуация больше не повторилась, мы возьмём данный магазин под особый контроль, - пообещал Роман Арефьев.