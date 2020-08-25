Путин объявил благодарность педагогу из Ноябрьска Фото: администрация Ноябрьска

Работу педагога из Ноябрьска высоко оценил Президент России Владимир Путин. Глава Государства объявил благодарность педагогу из Ноябрьска Светлане Назаренко. Учительница преподает информатику в школе №7.

В этом году три её ученика получили высшую оценку по ЕГЭ. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Ноябрьска Алексей Романов. Ещё три стобальника подготовила её коллега по школе, учитель химии Ольга Мезина.

Фото: администрация Ноябрьска

«Спасибо за труд и профессионализм! Гордимся успехами наших педагогов!», - отметил градоначальник.