Салехардцам рассказали, как начнут работать школы 1 сентября Фото: Ольга Крыльцова

Как будет организован образовательный процесс в школах Салехарда с 1 сентября, рассказала начальник департамента образования города Оксана Казыева.

Ответ на главный вопрос, волнующий всех родителей, - с 1 сентября все школы города начнут работать в очном режиме, с соблюдением профилактических мероприятий. График школьных занятий будет составлен по особому расписанию. Главная задача – развести потоки школьников, которые будут учиться в две смены.

- Обязательное использование средств индивидуальной защиты предусмотрено только для работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и обслуживающего персонала образовательных организаций, - подчеркнула Оксана Казыева.

Для каждого класса установят собственное время начала уроков и перемен с интервалом в 20-25 минут. За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Также предполагается раздача учебников в классах, чтобы ребята не стояли в очередь в библиотеку. Учебники прошлого учебного года уже сейчас можно приносить в школу и оставлять на посту охраны.

Организация горячего питания для школьников будет осуществляться с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических требований. Рассадка предусмотрена с соблюдением социальной дистанции 1,5 м между учениками. Оплата питания будет осуществляться как на безвозмездной основе, так и за родительскую плату с использованием «Карты школьника».

На входе в здание планируют установить дозаторы с дезинфицирующим средством. Перед началом занятий учащимся будут измерять температуру. Ежедневно в школах будет проводиться влажная уборка помещения с применением дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений.