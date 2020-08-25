Аферисты за неделю лишили ямальцев почти двух миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале за минувшую неделю зарегистрировано 25 хищений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых превысил 1,7 млн. рублей.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, одним из наиболее распространенных способов хищений по-прежнему остается получение информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу с последующим выводом средств через сервисы дистанционного банковского обслуживания. Предлогами могут быть блокировка карты, внесение предоплаты за приобретаемый товар или «случайный» перевод денег.

Очередной жертвой преступников стала жительница Нового Уренгоя, которой поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка.

В ходе разговора аферист сообщил о необходимости срочной блокировки банковских карт и убедил женщину перевести 611 тыс. рублей на «безопасный» счет банка, который в действительности использовался преступниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.