Глава Ноябрьска вручил заслуженные награды горожанам Фото: Администрация Ноябрьска

В большом зале администрации Ноябрьска прошла церемония вручения наград заслуженным горожанам. Мероприятие провели с соблюдением правил Роспотребнадзора: стулья, расставленные с учетом социальной дистанции, маски на участниках встречи. В таких новых для Ноябрьска условиях состоялась первая, за долгое время торжественная церемония.

Почетные грамоты и благодарности губернатора, мэра и администрации города получили представители медицины, ТЭК, сферы жизнеобеспечения, СМИ, бизнеса, образования, культуры и общественники.

- Каждый из вас своим трудом создает историю города, Ямала и нашей страны, и это не громкие слова. Я хочу поблагодарить вас с заслуженными наградами. Вы преуспели в своей деятельности, - обратился к ноябрянам глава города Алексей Романов.

Мэр отметил, что для него вручать награды - всегда большая честь. Признание - это и есть заслуга честного труда, заслуга неподдельного, совершенно искреннего отношения к своему делу.

- В каждой отрасли есть профессионалы, которые своим умением и неравнодушием к тому, что происходит вокруг, показывают всем нам, что жизнь, несмотря ни на какие вызовы и перипетии не останавливается, - сказал градоначальник, пожелав присутствующим здоровья и профессионального развития, чтобы рядом всегда были единомышленники, и удача способствовала в делах.