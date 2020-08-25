Новоуренгойка отдала мошеннику миллион, рассчитывая на компенсацию за БАДы Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Нового Уренгоя попалась на уловку мошенника, сулившего ей крупную компенсацию за БАДы. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. 24 августа в дежурной части 48-летняя горожанка рассказала, что неизвестный, злоупотребил ее доверием.

Выяснилось, что ей позвонил человек, который представился сотрудником прокуратуры. Лжесотрудник пояснил, что женщине за ранее приобретенные некачественные биологические активные добавки предусмотрена денежная компенсация. Он убедил ее, что для ее получения необходимо внести плату за оформление документов.

Женщина переводила разные суммы через платежную систему. В общей сложности она отдала неизвестным более 1 млн. рублей. После чего с ней перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращает внимание граждан на то, что сотрудники государственных органов никогда не будут по телефону или лично обращаться с просьбами к гражданам о совершении действий, связанных с переводом денежных средств.